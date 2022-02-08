ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД предупредил Запад о неминуемых последствиях санкций

10:54
  • вторник
  • 08 февраля 2022

При этом в ведомстве выразили надежду, что Европа воздержится от новых ограничений

Введение жестких антироссийских санкций приведет к неминуемым последствиям для из инициаторов на Западе. Об этом во вторник. 8 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.
В ЕС рассказали о разногласиях с США из-за санкций против России

Дипломат выразил сожаление в отношении происходящего и подтвердил неминуемость негативных последствий от жестких ограничений в адрес России. Панкин подчеркнул, что ни одна из сторон, при условии здравомыслия обеих, не заинтересована в подобном развитии событий.

Представитель МИД также заявил, что Москва относится к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму "украинского сюжета".

При этом Панкин выразил надежду, что Евросоюз не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система, "в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае предпринятия властями Великобритании санкционных мер в отношении России Москва готова ответить.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.