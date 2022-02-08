МИД предупредил Запад о неминуемых последствиях санкций

При этом в ведомстве выразили надежду, что Европа воздержится от новых ограничений

Введение жестких антироссийских санкций приведет к неминуемым последствиям для из инициаторов на Западе. Об этом во вторник. 8 февраля, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Дипломат выразил сожаление в отношении происходящего и подтвердил неминуемость негативных последствий от жестких ограничений в адрес России. Панкин подчеркнул, что ни одна из сторон, при условии здравомыслия обеих, не заинтересована в подобном развитии событий.

Представитель МИД также заявил, что Москва относится к многочисленным санкционным угрозам как к контрпродуктивному нагнетанию информационного фона вокруг России, в том числе через призму "украинского сюжета".

При этом Панкин выразил надежду, что Евросоюз не введет против нее санкции, от которых пострадает международная финансовая система, "в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на "санкционном поприще", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае предпринятия властями Великобритании санкционных мер в отношении России Москва готова ответить.

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