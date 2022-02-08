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МЧС: пропавшего в Подмосковье экс-замминистра могло унести течением

11:00
  • вторник
  • 08 февраля 2022

За два дня спасатели пробурили почти 400 лунок

В Подмосковье пропал 70-летний экс-заместитель министра юстиции Владимир Ялунин.
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По предварительным данным, он провалился под лед Москвы-реки в Одинцовском районе 6 февраля, катаясь на квадроцикле. Спасатели обнаружили ведущие к реке следы, которые затем обрываются разломом льда размером с квадроцикл. Технику нашли на дне реки, Ялунин пропал.

За два дня поисков экс-замминистра так и не нашли. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, в месте, где чиновник провалился под лед, очень сильное течение – три метра в минуту.

За два дня спасатели обследовали более 3,7 квадратных километров территории, пробурили почти 400 лунок во льду реки для обследования дна с помощью камер. Водолазы совершили восемь погружений.

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