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Вопросы реабилитации бездомных обсудили в Москве

11:52
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Эксперты рассмотрели способы адаптации бездомных в обществе

Социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства стала темой дискуссии, организованной Общественной палатой России.

В разговоре приняли участие депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти и некоммерческих организаций. Эксперты рассмотрели способы адаптации бездомных в обществе, роль НКО и религиозных объединений в этом процессе, а также обсудили промежуточные итоги исполнения президентского поручения.

Согласно ему, правительство должно проработать вопрос регистрации бездомных, оказания им медицинской помощи и выплаты положенных соцпособий.

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