Вопросы реабилитации бездомных обсудили в Москве

Эксперты рассмотрели способы адаптации бездомных в обществе
Социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места жительства стала темой дискуссии, организованной Общественной палатой России.
В разговоре приняли участие депутаты Госдумы, представители органов исполнительной власти и некоммерческих организаций. Эксперты рассмотрели способы адаптации бездомных в обществе, роль НКО и религиозных объединений в этом процессе, а также обсудили промежуточные итоги исполнения президентского поручения.
Согласно ему, правительство должно проработать вопрос регистрации бездомных, оказания им медицинской помощи и выплаты положенных соцпособий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram