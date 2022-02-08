Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Максима Волкова

У мальчика врожденный порок сердца - стеноз аорты, двустворчатый аортальный клапан

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Герой нашего следующего сюжета - 7-летний Максим Волков - юный изобретатель. У мальчика врожденный порок сердца - стеноз аорты, двустворчатый аортальный клапан. Растущий детский организм даёт сердцу предельную нагрузку. Оно не справляется. Нужна операция стоимостью 4 с половиной миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Максима. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

У Максима на эту жизнь большие планы. Он – будущий изобретатель. У мальчика нешуточные познания в аэродинамике. И в радиоэлектронике. Выбрать радиоволну - запросто! Если нет музыки - сам споёт! Этот юный изобретатель неутомим. Но первое впечатление обманчиво. Оставшиеся полдня он проведет в постели. Потому что сердце болит. Врожденную патологию – тяжелый порок сердца - обнаружили не сразу. Мама заметила, что ребёнок как-то тихо плачет, и так называемый носогубный треугольник время от времени синеет. Начали обследовать. С тех пор потеряли покой.

"Ночью просто невозможно спать, любой его всхлип, вскрик, - это не дает тебе просто уснуть", - говорит папа Максима Александр Волков.

Стеноз аорты, двустворчатый аортальный клапан, - такой диагноз поставили врачи. Ребёнка нужно срочно оперировать. Но хирурги опускали руки – слишком высоки риски.

"В Пензе нет доктора, который нас возьмёт. [Больница] Бакулева не отвечала нам. Ребенку становилось хуже. Мы связались с Калининградом. Ночью мы отправили документы, а днём он нам просто ответил: "Приезжайте", - рассказывает мама Максима Людмила Волкова.

Пластика аортального клапана помогла сердцу Максима правильно работать. Он подрос, догнал сверстников. Но последний год преследуют головные боли, ребенок жалуется на боли в сердце. Очередное обследование показало – операция нужна снова.

На аортальном клапане недостаточность 3-й степени. То есть кровь из аорты попадает в левый желудочек, который работает на пределе. Сердцу все труднее и труднее. Кардиохирурги из клиники в Бонне имеют большой опыт по лечению похожих случаев. Говорят, у Максима хорошие шансы. Вот только от счета, выставленного за операцию, мороз по коже. Необходимые обследования, сложнейшую кардиооперацию оценили в 45900 евро. В пересчете на рубли, это больше 4 с половиной миллионов.

"Мы обратились в фонд World Vita и они согласились нам помочь. Даже если мы все свое имущество распродадим, нам просто не хватит", - говорит папа Максима.

При желании сделать пожертвование может каждый – достаточно отправить СМС на номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Доступен банковский перевод, оплата электронным кошельком или банковской картой.

На днях Максиму исполнится 8 лет. Но шумного праздника не будет - нет сил. Чтобы это доброе сердце больше не давало сбоев, ему нужна наша поддержка.

Анастасия Мартынова, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

Операцию на сердце Максиму откладывать нельзя. Мальчику становится хуже с каждым днём. Помощь нужна как можно скорее. Достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.​

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Максима Волкова, программа 1360

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram