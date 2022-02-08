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Россия идет на третьем месте в медальном зачете Олимпиады

11:42
  • вторник
  • 08 февраля 2022

И лидирует по числу медалей

Копилка российской сборной сегодня пополнилась восьмой медалью. Бронзу в параллельном гигантском слаломе нашей команде принес сноубордист Виктор Уайлд.

Всего в пятый день Игр в Пекине разыгрывают десять комплектов наград и в большинстве видов россияне претендуют на медали. В борьбу включились биатлонисты. Чуть позже запланирован финал у лыжников и лыжниц в спринте. Татьяна Иванова побьется за медаль в санях, кроме того, женская сборная по хоккею проведет последний матч группового этапа.

Ранее сегодня у фигуристов стартовали личные соревнования. По итогам короткой программы у мужчин лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Он занимает предварительное седьмое место. Марк Кондратюк расположился на 15-й позиции. Все решится в произвольной программе 10 февраля.

На данный момент наша сборная на третьем месте неофициального медального зачета и лидирует по общему числу наград.

/ ТВ Центр

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