Россия идет на третьем месте в медальном зачете Олимпиады

И лидирует по числу медалей

Копилка российской сборной сегодня пополнилась восьмой медалью. Бронзу в параллельном гигантском слаломе нашей команде принес сноубордист Виктор Уайлд.

Всего в пятый день Игр в Пекине разыгрывают десять комплектов наград и в большинстве видов россияне претендуют на медали. В борьбу включились биатлонисты. Чуть позже запланирован финал у лыжников и лыжниц в спринте. Татьяна Иванова побьется за медаль в санях, кроме того, женская сборная по хоккею проведет последний матч группового этапа.

Ранее сегодня у фигуристов стартовали личные соревнования. По итогам короткой программы у мужчин лучшим из россиян стал Евгений Семененко. Он занимает предварительное седьмое место. Марк Кондратюк расположился на 15-й позиции. Все решится в произвольной программе 10 февраля.

На данный момент наша сборная на третьем месте неофициального медального зачета и лидирует по общему числу наград.

/ ТВ Центр

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram