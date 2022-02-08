Путин призвал Зеленского выполнять Минские соглашения фразой "терпи, моя красавица"

Соглашения нужно исполнять, считает российский лидер

Глобальная и европейская безопасность, диалог с НАТО, урегулирование ситуации на Украине и другие ключевые темы мировой повестки обсудили Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Переговоры в Москве продолжались почти шесть часов и завершились за полночь. Как отметил глава нашего государства, встреча была содержательной и полезной. Макрон заявил, что у Москвы и Парижа есть точки соприкосновения по многим вопросам. И переговоры с Владимиром Путиным помогли выработать ряд предложений.

Почти шесть часов длился диалог за закрытыми дверями. Политический марафон продолжила часовая пресс-конференция. Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями по поводу российских предложений о предоставлении долгосрочных юридических гарантий безопасности, адресованных Соединённым Штатам и НАТО. Они содержат три ключевых пункта: недопущение дальнейшего расширения НАТО, отказ от размещения альянсом ударных систем вооружений на российских границах и возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

"Именно эти наши центральные озабоченности, к сожалению, оказались проигнорированными в полученных 26 января от США и НАТО ответах, причём западные партнёры в который раз ссылались на то, что каждое государство имеет право свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности и вступать в любые военные союзы и альянсы. Мы, собственно говоря, с этим никогда и не спорили. Правда, у самих этих союзов и альянсов нет обязанности принимать всех, кто этого пожелает, – это тоже очевидная вещь", - заявила Владимир Путин.

Эммануэль Макрон в Москве представляет не только Францию, а страну, председательствующую в Совете Евросоюза. Он назвал переговоры "плотными по существу" и заявил, что стороны сосредоточились на поиске путей деэскалации, чтобы обеспечить стабильность и безопасность на континенте.

"Мы видим, что у вас очень сильная позиция, которая не всегда совпадает с европейской и западной позицией, это нужно подчеркнуть. У нас разные взгляды, нужно это понимать и принимать. Мы это подробно рассмотрели. Я верю в Европу и в единство Европы, это фундаментально. Мы также учли, Вы выразили, что в последние 30 лет были нанесены травмы и необходимо построить новые механизмы, которые бы обеспечили стабильность в регионе", - заявил Макрон.

Отвечая на вопрос французского журналиста, Владимир Путин еще раз сформулировал, почему Россия считает угрозой национальной безопасности расширение НАТО на восток. И напомнил: несмотря на заверения Запада, что альянс сугубо мирный и оборонительный, Ирак, Ливия, Афганистан и Югославия убедились в обратном.

"Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на востоке, потому что это представляет для нас общую угрозу дальнейшего распространения НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике. Мы, что ли, пришли на границу куда-то там? К нам же подошла инфраструктура НАТО", - указал президент России.

Владимир Путин обосновал, чем опасна идея принять Украину в состав НАТО и предложил западным журналистам спросить о последствиях собственную аудиторию.

"Есть же проблема. Вот европейские страны, в том числе и Франция, считают, что Крым, допустим, является частью Украины, а мы считаем, что это часть Российской Федерации. Представьте, что Украина – член НАТО. Пятая статья не отменена, наоборот, господин Байден, президент Соединенных Штатов, недавно сказал, что 5-я статья – это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. И я спросил на пресс-конференции в прошлый раз: "Нам что, воевать с НАТО?" Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса: "А вы хотите воевать с Россией?" Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами: "Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?" Но ведь так оно и будет", - предупредил Путин.

Продолжая тему Украины, российский лидер обратил внимание французского коллеги на нежелание киевских властей соблюдать обязательства по Минским договорённостям, в том числе достигнутым на саммитах в Париже и в Берлине. Владимир Путин напомнил, что Киев уже дважды пытался решить вопрос силовым способом. При этом реальной альтернативы Минским договоренностям все равно нет.

"Действующий президент недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Надо исполнять. По-другому не получится. Не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. Записано прямо в пункте 12, в 9, 11, что такие-то вопросы будут "обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий". Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, и не говорить на белое черное, а на черное белое, и работать", - призвал Путин.

Уже глубоко за полночь Эммануэль Макрон прогулялся по Красной площади. Оттуда направился в отель. А утром вылетел в Киев, где запланированы переговоры с Владимиром Зеленским. О результатах он пообещал проинформировать российского лидера.

Егор Киселёв. "ТВ Центр".

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