Ефимов: Оборот онлайн-платежей в Москве в 2021 году вырос в полтора раза

Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года

Оборот онлайн-платежей в столице за товары и услуги с января по ноябрь 2021 года увеличился в полтора раза, до 6,8 трлн руб. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. К росту онлайн-покупок привели противопандемийные ограничения и всеобщая цифровизация.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что доля онлайн-платежей в общей структуре оборота достигла 51%. Некоторые сегменты сферы услуг почти полностью перешли на работу в интернете. Например, в страховании доля онлайн-платежей в обороте за 11 месяцев прошлого года составила 87%, или 478,2 млрд руб., у турагентств — 82%, или 424,5 млрд руб.

Горожане все чаще покупают билеты в театры, музеи и на концерты в интернете, благодаря чему в сфере культуры и развлечений доля онлайн-платежей достигла 69%, или 15,4 млрд руб. Кроме того, у москвичей вырос интерес к онлайн-курсам и образовательным платформам. За 11 месяцев 2021 года доля интернет-платежей в этой сфере составила 60% (51,3 млрд руб.).

Глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов подчеркнул, что рост онлайн-платежей помог увеличить спрос на услуги интернет-эквайринга, с помощью которого платежи проводятся без использования POS-терминала. По итогам 11 месяцев 2021 года каждый пятый налогоплательщик в Москве имел техническую возможность вести расчеты через интернет, за год таких налогоплательщиков стало на 37% больше.

Однако есть отрасли, в которых продажа товаров и услуг онлайн не стала преимущественной. В розничной торговле доля платежей через интернет составила 34% (1,6 трлн руб.), в оптовой торговле — 49% (251,7 млрд руб.). Оплату офлайн часто предпочитают клиенты гостиниц и хостелов. Доля онлайн-платежей в их обороте не превышает 14% (11 млрд руб.). Такая же ситуация сложилась в почтовой и курьерской деятельности. Через интернет оплачивают только около 9% стоимости услуг (8,8 млрд руб.).

Также сфера здравоохранения остается по онлайн-платежам на низком уровне — 10,5% (27,7 млрд руб.), в ветеринарной практике — 7,2% (681 млн руб.). С помощью интернета москвичи платят в основном только за консультации при первичной записи.

Аналитический центр Москвы отметил, что во время пандемии коронавируса столичные жители стали чаще подавать через интернет заявления на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. За три квартала прошлого года было принято 473,2 тыс. заявлений. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост составил 60%.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в 2021 году цифровой экосистеме Москвы исполнилось десять лет. За последний год возможностями портала mos.ru воспользовались свыше 472 млн раз. Это на 65 млн больше, чем в 2020 году.

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