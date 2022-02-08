Макрон полетел к Зеленскому после переговоров с Путиным

Украинскому президенту расскажут о пользе минских соглашений

Президент Франции вылетает из Москвы в Киев. Эммануэль Макрон обещал российскому лидеру Владимиру Путину разъяснить Владимиру Зеленскому, что выполнение минских соглашений может привести к прогрессу по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Президенты России и Франции провели переговоры в Москве накануне. После встречи с Путиным Макрон в сопровождении делегации прогулялся по Красной площади. А 8 февраля утром он выехал из гостиницы в центре столицы и отправился в столичный аэропорт, чтобы вылететь в Киев.

У французского лидера запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. После визита Макрона в Киев у него запланирован телефонный разговор с Путиным, передает РИА Новости.

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