В России с коронавирусом госпитализировали 20185 человек

Выздоровели 81188 человек

За сутки в России госпитализировано 20185 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 165643 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 12902 человека, из них госпитализированы только 1566.

Выздоровели за сутки 81188 человек. Скончались 698 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 13147666 человек. Умер 336721 зараженный. Вылечился 10706142 заболевших.

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