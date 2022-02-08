Картину ученицы Малевича испортил пожилой охранник

Мужчина совершил преступление в первый день работы

Вандалом, пририсовавшим глаза фигурам на картине ученицы Казимира Малевича, оказался 60-летний охранник "Ельцин-центра".

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе центра. Как оказалось, мужчина пририсовал глаза в первый день своей работы на ЧОП. После преступления он несколько дней не отвечал на звонки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Нарушителю грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста. Мотивы художника выясняются.

Картина "Три фигуры" из Третьяковской галереи выставлялась в екатеринбургском "Ельцин-центре" в январе. Спустя время на двух фигурах появились пририсованные шариковой ручкой точки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram