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Картину ученицы Малевича испортил пожилой охранник

11:32
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Мужчина совершил преступление в первый день работы

Вандалом, пририсовавшим глаза фигурам на картине ученицы Казимира Малевича, оказался 60-летний охранник "Ельцин-центра".

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе центра. Как оказалось, мужчина пририсовал глаза в первый день своей работы на ЧОП. После преступления он несколько дней не отвечал на звонки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Нарушителю грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста. Мотивы художника выясняются.

Картина "Три фигуры" из Третьяковской галереи выставлялась в екатеринбургском "Ельцин-центре" в январе. Спустя время на двух фигурах появились пририсованные шариковой ручкой точки.

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