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Лукашенко опроверг отправку белорусских военных в Сирию

11:48
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Президент Белоруссии заявил, что "никого туда не посылал"

Сообщения об отправке в Сирию белорусских военных не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 8 февраля, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В Сирию прибыл отряд из шести военных российских кораблей

По словам Лукашенко, появился "очередной фейк, что якобы российское правительство приняло решение чуть ли не послать наших военных в Сирию".

Белорусский лидер подчеркнул, что для него самого это стало новостью, поскольку "по нынешним законам это невозможно без президента. Но я никого туда не посылал".

При этом Лукашенко уточнил, что сирийское правительство просило Минск о медицинской помощи. В Белоруссии не исключают отправку в Сирию военных медиков, однако не в ближайшее время, когда "своих сейчас проблем выше крыши" и "пандемия так называемая не закончилась", цитирует президента Белоруссии агентство "Белта".

Белорусский лидер ранее заявил, что США и Евросоюз, вводя ограничительные меры, выстраивают алгоритм: санкции — внутренний мятеж — военное вторжение. Подобными способами авторы ограничительных мер всегда пытались решать вопросы с конкурентами. В частности, именно так они борются против Китая, России, Ирана, Венесуэлы, Сирии, а теперь и Белоруссии, утверждает Лукашенко.

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