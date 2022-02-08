СВР раскрыла планы США по дестабилизации обстановки в Сирии

Спецслужбы намерены использовать "спящие ячейки" экстремистов

Спецслужбы США намерены использовать "спящие ячейки" экстремистов в Сирии для диверсий и терактов против российских, иранских и сирийских военнослужащих. Цель Вашингтона – дестабилизация обстановки в САР, заявили в Службе внешней разведки России.

"Спецслужбы США планируют ориентировать "спящие ячейки" экстремистов в Дамаске, прилегающем регионе и провинции Латакия на совершение точечных акций против сотрудников сирийских силовых структур, а также военнослужащих России и Ирана", - сообщили в СВР.

По данным разведки, администрации США стремится сохранить американское присутствие в Сирии. Вашингтон намерен развернуть широкую медийную кампанию, в том числе в арабоязычных социальных сетях. Цель – создать протестные настроения в сирийском обществе, организовать массовые антиправительственные выступления. Для этого, отметили в СВР, американцы активно задействуют тесные контакты с "вооруженной оппозицией", по сути - с радикальными исламистскими группировками, передает "Интерфакс".

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