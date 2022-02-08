Россиянка залезла с ребенком в коллектор и там родила второго

Глава семейства в это время сидел на трубе

В Нижегородской области женщина спустилась в коллектор вместе с малолетним сыном и родила второго ребенка.

Инцидент произошел в городе Дзержинске. Женщину с двумя детьми – двухлетним мальчиком и новорожденным ребенком – обнаружили спасатели МЧС в коллекторе возле Желнинского моста. Как женщине, будучи беременной, удалось без лестницы спуститься, остается загадкой.

По словам очевидцев, во время родов отец второго ребенка сидел снаружи на трубе. Мужчину увезли на допрос в полицию. Там он рассказал, что их выгнали из дома,, но в больницу обращаться не стали.

Женщину с новорожденным увезли в перинатальный центр. Их состояние удовлетворительное, рассказали порталу NN.RU в медицинском учреждении.

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