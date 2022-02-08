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La Stampa: "План Байдена" по Украине с треском провалился

12:08
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Вашингтон маскирует фиаско панической пропагандой

План Вашингтона по Украине – если он вообще существовал – не работает. Американская администрация не представляет, какие еще дипломатические действия можно предпринять в общении с Россией, Украиной и Евросоюзом  – и маскирует это панической пропагандой, считает обозреватель итальянской La Stampa Лучио Караччоло.

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"Вместо умной тактической непредсказуемости, у США, похоже, серьезная стратегическая неопределенность. Короче говоря, плана нет, а если и есть, то он не работает. Пропагандистский акцент на российском "вторжении", который так беспокоит украинцев, столкнувшихся со значительным оттоком капитала, не может его заменить", — пишет Караччоло.

По мнению журналиста, процесс разрыва отношений Запада и России начался еще в 2014 году, когда Барак Обама объявил об изоляции России и поддержал "восстание в Киеве".  Именно действия вашингтонской администрации стали причиной появления "российско-китайской пары". За сближение Москвы и Пекина несут ответственность США, заключает автор.

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