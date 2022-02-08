Опрос показал, какие приборы и гаджеты необходимы россиянам в жизни

Большинство респондентов назвали стиральную машину

Почти половина (46%) жителей России не мыслят свою жизнь без стиральной машины, причем женщины называли этот прибор в 60% случаев, а мужчины — только в 28%. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказали во Всероссийском центре изучения общественного мнения.

Второе место в рейтинге необходимых россиянам бытовых приборов и гаджетов досталось смартфонам, их назвали 44% респондентов. 42% участников исследования заявили, что не представляют свою жизнь без интернета. Также опрошенные называли автомобиль (31%), телевизор (25%), компьютер и ноутбук (21%), книги (16%).

Респондентам в возрасте 18-24 лет сложнее всего было бы без интернета (66%) и смартфона (65%), на третьем месте — компьютер и ноутбук (38%), автомобиль — на четвертом месте (32%). Стиральная машина по версии молодежи замыкает пятерку самых нужных для жизни гаджетов (28%). Телевизор в этой возрастной группе назвали только 7% респондентов.

Для опрошенных в возрасте 60 лет и старше стиральная машина является самым необходимым предметом быта (52%), затем следует телевизор (44%), смартфон (32%), интернет (27%), автомобиль (21%), книги (19%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

В январе 2022 года ВЦИОМ выяснил, что свой привычный день россияне не представляют без работы (31%), без родных и близких (15%), мобильного телефона и других гаджетов (13%). Каждый десятый назвал продукты питания (10%), по 9% упомянули детей и внуков, личный и общественный транспорт, а также деньги.

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