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В Думе предложили жестче наказывать за вождение без прав

12:33
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Ирина Яровая выступила за уголовную ответственность для рецидивистов

В России могут существенно ужесточить наказание за вождение автомобиля без водительских прав. Соответствующие поправки подготовила вице-спикер Государственной думы, руководитель профильной рабочей группы Ирина Яровая.
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По словам депутата, существующие нормы позволяют многократно продолжать управление транспортным средством, даже если человек был лишен водительских прав или вообще их не имел. Действующий уровень ответственности за такое нарушение Яровая назвала мерой, скорее, поощрительного характера, чем мерой ответственности и удержания.

С учетом этого предлагается за вождение без прав установить штраф от 50 тысяч до 100 тысяч руб. Лиц, лишенных правом управления автомобилем и дважды привлекавшихся к ответственности за такое деяние, предлагается привлекать к уголовной ответственности.

Кроме того, вождение без прав может стать отягчающим обстоятельством, если человек совершит преступление, связанное с нарушением ПДД и повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть пешехода, сообщает АГН "Москва".

10 января в России вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за нарушение правил дорожного движения лицом, прежде уже подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами.

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