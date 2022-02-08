НАК: в образовательных учреждениях России предотвращены теракты

Нападения планировались в Центральной России и на Юге

В ряде регионах России предотвращены теракты в образовательных учреждениях.

Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников. Вооруженные нападения планировались в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

К части предотвращенных терактов причастны сторонники движения "колумбайн", подчеркнули в НАК. 2 февраля организация была признана террористической в России в связи с повышенной опасностью для общества.

"Принимаются меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций", - подчеркнул Бортников.

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