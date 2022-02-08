ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отряд кораблей ВМФ России вошел в проливы Босфор и Дарданеллы

12:41
  • вторник
  • 08 февраля 2022

В Черном море начинаются учения

Отряд кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы. Большие десантные корабли примут участие в учениях, которые начинаются в Черном море, сообщили в Минобороны.

ВМФ России начал серию учений с участием 140 кораблей
Корвет и две подлодки ВМФ России завершили межфлотский переход

"В настоящее время экипажи БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - заявили в военном ведомстве.

Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, способны транспортировать бронетехнику. Отряд БДК только что завершил переход вокруг Европы. Перед отправкой в проливы он сделал остановку в пункте материально- технического обеспечения ВМФ России Тартус на побережье Средиземного моря, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" ВМФ России
Большой десантный корабль "Георгий Победоносец" ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.