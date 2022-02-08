Отряд кораблей ВМФ России вошел в проливы Босфор и Дарданеллы

В Черном море начинаются учения

Отряд кораблей ВМФ России проходит проливы Босфор и Дарданеллы. Большие десантные корабли примут участие в учениях, которые начинаются в Черном море, сообщили в Минобороны.

"В настоящее время экипажи БДК "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", - заявили в военном ведомстве.

Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, способны транспортировать бронетехнику. Отряд БДК только что завершил переход вокруг Европы. Перед отправкой в проливы он сделал остановку в пункте материально- технического обеспечения ВМФ России Тартус на побережье Средиземного моря, передает ТАСС.

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