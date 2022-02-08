Минцифры отказалось ограничивать число сим-карт на человека

Ведомство сочло такое ограничение нецелесообразным

Минцифры не поддерживает инициативу ограничивать число сим-карт до трех на одно физическое лицо. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев выступил с предложением ограничить до трех число сим-карт, которые может оформить один человек.

Однако в Минцифры заявили, что считают нецелесообразным "поражать в правах граждан, ограничивая их тремя сим-картами". В министерстве предложили больше внимания уделять борьбе с причиной недобросовестного поведения дилерских компаний.

Также Минцифры напомнило, что все мобильные операторы предоставляют услугу "Узнать, какие номера оформлены на твой паспорт". У большинства из них такую информацию абонент может получить дистанционно, без посещения офиса. Проблема оформления сим-карт на "фейковые" паспортные данные существует из-за недобросовестного поведения дилерских компаний, цитирует ответ ведомства ТАСС.

С 1 декабря 2021 года в России начали действовать поправки к закону "О связи", которые предписывают всем подключаемым юрлицам вносить сведения о пользователях сим-карт в Единую систему идентификации и аутентификации.

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