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"Путин – хозяин игры": СМИ оценили встречу президентов России и Франции

13:10
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Переговоры в Москве назвали самыми важными для будущего Украины

Встреча президентов России и Франции может стать самой важной для будущего Украины и для безопасности Европы. Так оценила прошедшие в Москве переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона французская Figaro. Издание подчеркивает, что на данный момент хозяином игры остается Путин.
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Продолжительность переговоров в Кремле, которые шли почти пять часов, уже говорит об успехе, считают обозреватели немецкого журнала Spiegel. В свою очередь, деловая газета Handelsblatt отмечает: французский лидер рассматривает ситуацию вокруг Украины как еще одно свидетельство того, что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки. Подчеркивается, что Макрон выступает за "европейский суверенитет". А Путин – опытный политический тактик, пишет New York Times. По мнению обозревателей издания, российский президент по итогам переговоров снова оставил весь мир гадать о своих намерениях.

Проходившая в тот же день встреча президента США и канцлера ФРГ была непростой. Как пишет Times, Олафа Шольца считают самым слабым звеном НАТО - из-за экономических связей Германии с Россией и "энергетической зависимости" от Москвы. Американские СМИ отмечают, что настойчивое требование Джо Байдена об остановке "Северного потока-2" прозвучало не столько как соглашение между друзьями, сколько как прямой приказ. Несмотря на это, Шольц не стал прямо говорить, что газопровод будет остановлен – канцлер ограничился фразой об "абсолютном единстве".

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