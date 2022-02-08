Опубликовано видео прохода российских кораблей через Босфор и Дарданеллы

Корабли идут из Средиземного в Черное море
Российские военные корабли начали прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Видео публикует Министерство обороны.
Как рассказали в военном ведомстве, корабли совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море. Там они примут участие в военно-морских учениях.
"В настоящее время экипажи бдк "Королев", "Минск" и "Калининград" находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток", отметили в Министерстве обороны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram