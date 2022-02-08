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Глава НАК предложил усилить ответственность руководства школ за антитеррористическую работу

13:42
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Необходимо уделять особое внимание готовности персонала и охраны

В России следует ужесточить личную ответственность представителей руководства школ за действия при угрозе террористического акта. Такое заявление во вторник, 8 февраля, сделал директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.
ФСБ раскрыла подробности предотвращенного нападения на школу

Бортников призвал уделять повышенное внимание вопросам готовности персонала и охраны образовательных учреждений к практическим действиям при угрозе совершения теракта в различной форме.

Кроме того, должна быть повышена персональная ответственность всех руководителей учебных заведений за организацию этой работы, цитирует главу НАК РИА Новости.

Ранее Бортников рассказал, что в ряде регионов России предотвращены теракты в образовательных учреждениях. Вооруженные нападения планировались в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области.

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