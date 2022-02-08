Названа дата выписки пострадавшей при пожаре актрисы Воронковой

Актрисе потребовалось оперативное вмешательство

Заслуженную артистку России Веру Воронкову могут выписать из больницы в ближайшие несколько дней. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказали в пресс-службе Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, в котором служит актриса.

Как уточнили в театре, у Воронковой "все хорошо". По словам врачей, ее могут выписать из больницы уже к концу текущей недели, сообщает АГН "Москва".

Пожар в квартире на проспекте Мира, принадлежащей Воронковой, произошел в ночь на 19 января. Из-за замыкания проводки загорелись новогодняя елка и вещи в гостиной. В результате ЧП пострадали сама Воронкова и ее 14-летняя дочь. Актриса получила ожоги 31% тела, ее доставили в реанимацию. После этого Воронковой сделали операцию на руке.

Затем стало известно, что Вере Воронковой предстоит еще одна операция в ходе лечения от последствий пожара.

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