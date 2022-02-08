ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле объяснили слова Путина о красавице, которой нужно терпеть

13:41
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Президент не слушает группу "Красная плесень"

В Кремле объяснили значение сказанной президентом России Владимиром Путиным фразы "терпи, моя красавица".
Путин призвал Зеленского выполнять Минские соглашения фразой "терпи, моя красавица"

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, она означала, что если государство взяло на себя обязательства, то их нужно выполнять. Представитель Кремля заметил, что переводчикам, наверное, очень тяжело было перевести эту фразу на французский язык.

"Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести", - посочувствовал Песков.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости выполнять Минские соглашения фразой: "Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится".

Ряд СМИ разглядели в фразе сексуальный подтекст, также вспомнили о песне группы "Красная плесень" - "Гости".

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа - я, честно говоря, тоже не знаком - позаимствовала это из русского фольклора", - ответил Песков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.