В Кремле объяснили слова Путина о красавице, которой нужно терпеть

Президент не слушает группу "Красная плесень"

В Кремле объяснили значение сказанной президентом России Владимиром Путиным фразы "терпи, моя красавица".

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, она означала, что если государство взяло на себя обязательства, то их нужно выполнять. Представитель Кремля заметил, что переводчикам, наверное, очень тяжело было перевести эту фразу на французский язык.

"Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести", - посочувствовал Песков.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о необходимости выполнять Минские соглашения фразой: "Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится".

Ряд СМИ разглядели в фразе сексуальный подтекст, также вспомнили о песне группы "Красная плесень" - "Гости".

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа - я, честно говоря, тоже не знаком - позаимствовала это из русского фольклора", - ответил Песков.

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