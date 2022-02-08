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Дезинфекция, маски и санитайзеры: как в "Пятерочке" защищают здоровье покупателей

15:14
  • вторник
  • 08 февраля 2022

В магазинах сети тщательно следят за мерами профилактики

Ситуация с пандемией остаётся напряжённой. В городе усилен контроль за соблюдением санитарных норм в кафе и ресторанах, в транспорте и магазинах. Дезинфекция помещений, наличие санитайзеров и масок, состояние здоровья сотрудников - всё под пристальным вниманием инспекторов Роспотребнадзора. Впрочем, добросовестные бизнесмены и сами понимают важность таких мер.

Дезинфекция тележек, касс и терминалов - каждый час. Вентиляция воздуха, бесплатные санитайзеры и СИЗы. Торговая сеть "Пятёрочка" продолжает делать всё, чтобы поход в супермаркет был максимально безопасным. За мерами профилактики тщательно следят в каждом магазине. А их по стране почти 18 тысяч.

"Каждый магазин торговой сети обеспечен масками, перчатками, имеются рециркуляторы, присутствуют санитайзеры", - рассказывает операционный директор торговой сети "Пятёрочка" Владимир Осипов.

В сети особо заботятся о пенсионерах и людях с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют приходить в магазины в утренние часы, чтобы избежать лишних контактов.

"Для наших покупателей старшего возраста предусмотрены специальные часы с открытия магазина до 13 часов ежедневно. О чём мы информируем наших посетителей через радио "Голос "Пятёрочки", через приложение и внутреннюю наружную рекламу. В эти часы у нас предоставляется скидка. В этот период наименьший контакт происходит между гостями, посетителями наших магазинов", - говорит Осипов.

Также большинство торговых точек оснастили кассами самообслуживания – это удобный и более безопасный способ оплаты. Кроме того, действует у "Пятёрочки" и онлайн-магазин с бесплатной доставкой по промокоду "Забота" от 1200 рублей. Те, кто формируют заказы, как и все остальные сотрудники сети, тщательно соблюдают меры предосторожности.

"Они собирают всё в перчатках тоже. Весь товар, каждый складывают в отдельный пакет, фасуют они весь товар. Оплата у нас безналичная, доставка контактная и бесконтактная, как пожелают сами заказчики Курьеры тоже в перчатках и масках ходят", - заверила заместитель директора магазина "Пятёрочка" Саида Магомедова.

Ну и самое главное, компания ежедневно контролирует, чтобы все сотрудники магазина приступали к работе здоровыми.

Ксения Игнатова, Вадим Тищенко и Сергей Волошин. "ТВ Центр".

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Дезинфекция в магазине "Пятерочка"
Дезинфекция в магазине "Пятерочка"
Магазин "Пятерочка"
Магазин "Пятерочка"
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