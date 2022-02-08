Олимпийские фан-зоны открылись в парках и скверах Подмосковья

На больших экранах можно следить за прямыми включениями с соревнований

Тех ,кто хочет наблюдать за выступлениями наших спортсменов на Олимпийских Играх в Пекине, могут это сделать в специальных фан-зонах Подмосковья. В регионе открыты сразу пять точек в парках и скверах.

Находятся они в Химках, Красногорске, Домодедово и Одинцово. На каждой площадке на больших экранах можно следить за прямыми включениями с соревнований, а в выходные дни даже поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах по зимним видам спорта, интеллектуальных квизах и квестах. Фан-зоны открыты каждый день с 10 утра до 7 вечера и будут работать до окончания Олимпиады, 20 февраля.

Список Олимпийских фан-зон в парках и скверах Подмосковья:

сквер "Юбилейный", Химки;

набережная Москвы-реки в Павшинской пойме, Красногорск;

парк Малевича, Одинцовский округ;

парк имени Ларисы Лазутиной, Одинцово;

парк "Елочки", Домодедово.

/ "ТВ Центр"

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