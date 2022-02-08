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Панда из Московского зоопарка предсказала победу российских фигуристов на Олимпиаде

15:18
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Надеемся, что прогноз сбудется

Панда Диндин из Московского зоопарка предсказала российским фигуристам победу на Олимпийских играх в Пекине.

Диндин предложили три мяча, с номерами олимпийских наград. Сначала панда долго рассматривала игрушку с "бронзой", даже почти ее выбрала. Но затем схватила мячик с обозначением золотой медали. На языке панд это значит, что наших фигуристов ждет высшая ступень пьедестала. Так это или нет - увидим совсем скоро.

Пока же для панд  устроили небольшой праздник — приготовили торт из льда и бамбука. На вершине - талисманы Олимпийских игр этого года и кольца, сделанные из панда-кейков.

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