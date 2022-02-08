На станции БКЛ метро "Текстильщики" начинают устанавливать лифты

На объекте применяются технологии цифрового моделирования

Строительство станции метро "Текстильщики" Большой кольцевой линии должно быть завершено до конца этого года. Монолитные работы почти закончены. Идет укладка гранита и мрамора. А во вторник там начинают устанавливать лифты. Объект непростой, поэтому решено задействовать технологию цифрового моделирования.

Здесь пока не ходят даже технические вагонетки – рельсы еще только предстоит уложить. На стенах километры проводов и остовы конструкций будущей отделки. Но в изгибах железобетонных конструкций точно угадываются штрихи будущей станции БКЛ "Текстильщики".

"Завершены 80% монолитных работ, завершено более 70% станционного комплекса. Ведутся архитектурно-отделочные работы по укладке гранита и мрамора. Также ведется устройство инженерных систем", - сообщил инженер Дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Васим Хаддадин.

Сотни метров по закрытым для пассажиров техническим коридорам – и мы попадаем в сердце станции метро. Здесь инженеры настраивают оборудование тягово-понизительной подстанции.

"Мы получаем из города на распределительное устройство 20 КВт напряжения. В соседнем помещении стоят преобразовательные агрегаты и трансформаторы, которые понижают до нужного уровня напряжение", - рассказал начальник электролаборатории Михаил Заикин.

Проходку на этом участке делали щитом диаметром 10 метров. Поэтому пути располагаются рядом, а платформы – по бокам. Чтобы пассажирам было удобно делать переход, на станции появятся эскалаторы. Дизайн "Текстильщиков" выполнило проектное бюро из Северной столицы.

"Наземную часть захотелось сделать лаконичной, в современном стиле минимализма, чтобы она максимально комфортно разместилась в существующей застройке одноименного района Москвы", - отметил главный архитектор проекта станции "Текстильщики" Артем Потехин.

Внутри станции отделка будет из гранита и камня. Цветовую гамму выбрали нейтральную, в спокойных бирюзовых тонах. Акцент - на подсветке. Самой узнаваемой деталью станции станет потолок. Его сделают составным. Свет от нижнего карниза будет отражаться в проемах верхнего уровня. Геометрия фигур напоминает ткацкий станок и ассоциируется с названием станции.

Северный вестибюль станции расположат под путями второго Центрального диаметра. Южный сделают на земле и соединят с железнодорожным переходом. Таким образом, с Большой кольцевой можно будет перейти на МЦД-2, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро. Транспортно-пересадочный узел станет одним из крупнейших в столице. Для проектирования такого сложного объекта использовали новейшие программные разработки.

"Применение технологий цифрового моделирования позволяет нам на более ранних стадиях видеть возможные ошибки в проектировании, устранять коллизии, пересечения. Таким образом мы сокращаем трудоемкость и сроки строительства", - сообщил директор программы проектов Дивизиона по строительству метро АО "Мосинжпроект" Валерий Вязовой.

"Текстильщики" вместе с "Кленовым бульваром", "Нагатинским затоном" и "Печатниками" войдут в восточный участок БКЛ. Строительство должно завершиться до конца этого года. Одновременно сдадутся северо-восточный и южный отрезки линии. Таким образом, самое протяженное в мире кольцо подземки замкнется.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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