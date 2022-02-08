На дорогах Москвы стало свободнее

Число машин сократилось из-за перевода работников на удаленку

Почти на треть сократилось время от дома до работы у столичных автомобилистов за последние две недели. Это связано с тем, что московские компании выполнили указ мэра и перевели максимальное количество своих сотрудников на удаленку.

Так на прошлой неделе на столичных дорогах было около двух с половиной миллионов автомобилей. Это на 15 процентов меньше, чем в декабре. Загруженность трасс сразу упала до 5-6 баллов. Более того, 600 тысяч легковых автомобилей приезжает сейчас из области пересекая МКАД, хотя в рабочие дни декабря их было около 800 тысяч.

Впрочем, как отмечают в Дептрансе, если грамотно подходить к планированию поездок, то и в дальнейшем можно избежать серьезных пробок.

"Для свободного передвижения по городу нужно примерно 450 тысячам водителей и пассажиров доехать до места назначения на городском транспорте. Для общественного транспорта, это не существенная нагрузка, так как на каждой станции метро добавиться всего лишь несколько десятков новых пассажиров в час", - объясняет руководитель инновационного центра "Безопасный транспорт" ЦОДД Александр Афанасьев.

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