Московскому учебному центру "Мои документы" исполнилось семь лет

С момента открытия разработано больше 300 различных программ обучения

Учебному центру "Мои Документы" исполнилось 7 лет. Первый офис открыли еще в 2015 году в Строгине, позднее его филиал появился и на ВДНХ.

Центр стал первым образовательным учреждением в России, где готовят специалистов по оказанию госуслуг. За время работы центра тренеры разработали свыше 300 программ обучения по самым разным направлениям. Но особый упор сделан на клиентоориентированность. Уроки проводятся как очно, так и онлайн в форме круглых столов и тренингов.

"Тема сегодняшнего тренинга были основы клиентоориентированного сервиса, где мы познакомились с принципами, которыми руководствуются все сотрудники "Мои документы". Было достаточно информативно, всё понравилось, и я рада тому, что получила дополнительную информацию, которая в дальнейшем поможет мне в работе", - говорит специалист Алина Тихомирова.

/ "ТВ Центр"



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