Кремль подтвердил возвращение войск в Россию после учений в Белоруссии

Планов оставлять их на территории соседнего государства нет

Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло".

Песков напомнил, что в данном случае речь идет о союзных учениях и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации.

При этом пресс-секретарь президента отрицательно ответил на вопрос, назывались ли Путиным какие-то даты при обсуждении с французским лидером Эмманюэлем Макроном этой темы, сообщает РИА Новости.

В рамках совместных учений сил реагирования Союзного государства России и Белоруссии до 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск, а с 10 по 20 февраля пройдут маневры "Союзная решимость-2022". Силы реагирования в ходе маневров уже отработали уничтожение диверсионных групп и бандформирований.

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