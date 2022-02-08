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Песков: Запад не готов принимать во внимание озабоченности Москвы

13:47
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Пути решения проблемы не прощупываются

Запад не готов принимать во внимание озабоченности России по теме безопасности. Пути решения вопроса о гарантиях для Москвы пока не намечаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Пока, конечно, мы не можем констатировать, что прощупываются какие-то реальные пути решения. Мы не чувствуем пока готовности и не видим готовности наших западных визави принимать во внимание наши озабоченности", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков напомнил, что тема гарантий безопасности – самая важная для Москвы. Однако, к сожалению, она пока остается открытой, приводит комментарий пресс-секретаря президента ТАСС.

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