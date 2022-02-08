Столичный клуб "Урбан" могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Не была обеспечена безопасность на концерте Aikko

Московский клуб "Урбан" могут закрыть на 90 суток из-за нарушения антикоронавирусных мер.

Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский. Клуб расположен по адресу: ул. Большая Новодмитровская, дом 36, строение 24.

Инспекторы выяснили, что во время концерта группы Aikko посетители не использовали средства индивидуальной защиты, а также не соблюдали социальную дистанцию.

"Организаторами мероприятия не были предприняты исчерпывающие меры по соблюдение санитарно-гигиенических мер", - отметил Поплавский.

Клубу грозит штраф до одного миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.

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