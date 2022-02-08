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В Петербурге прошли обыски из-за плохой уборки снега

14:04
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Этой зимой проблема встала особенно остро

По нескольким десяткам адресов жилкомсервисов и дорожных предприятий Санкт-Петербурга прошли обыски, передает во вторник РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Собеседник агентства уточнил, что следственные действия связаны с некачественной уборкой снега в городе.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов внезапно приехал с проверкой уборки улиц сначала в Пушкинский район, а затем - в Выборгский и Курортный.

Горожане этой зимой неоднократно жаловались в соцсетях на плохую уборку улиц, дворов и крыш. Вместе с тем снегоприемные пункты в городе приняли уже на 40% больше кубометров снега, чем за всю прошлую зиму.

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