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Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном" на этой неделе

14:09
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Решающую роль играет ревакцинация

Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России может быть пройден на этой неделе. Справиться с инфекцией во многом помогает ревакцинация, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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"По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости "омикроном". К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло России справиться с "омикроном" значительно лучше, чем большинству стран", - сказал журналистам глава РФПИ.

Дмитриев подчеркнул, что для защиты от штамма "омикрон" и других вариантов COVID-19 крайне важна ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". Эффективность и безопасность препарата доказана, это подтвердили недавно и итальянские ученые, передает ТАСС.

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