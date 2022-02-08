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"Этот промах будет мне сниться": биатлонист Цветков о неудаче на Олимпиаде

14:13
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Один неудачный выстрел лишил спортсмена золота

Российский биатлонист Максим Цветков в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине допустил промах последним выстрелом и лишился победы. В итоге спортсмен занял лишь четвертое место, оставшись без медали.
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"Это очень тяжело. Но в большей степени я рад, что почти все получилось. Быть здесь, на Олимпиаде - достойный результат. Да, мы боремся за медали, но когда ты борешься за медали, все может решить одна ошибка. Этот промах будет мне сниться", - прокомментировал неудачу Цветков (цитата по ТАСС).

Причиной промаха биатлонист назвал психологию.

"Появился небольшой мандраж, к сожалению, я с ним не смог справиться", - объяснил он.

30-летний Цветков - чемпион мира 2017 года в эстафете. Он сумел вернуться в сборную и отобраться на Игры после трехлетнего перерыва.

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