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В КПРФ опровергли поиски замены Зюганову

14:20
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Разговоров о смене Геннадия Зюганова в партии нет

Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов остается ее лидеров, разговоры о замене не ведутся. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Харитонов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что из-за радикализации КПРФ в администрации президента России рассматривают вопрос снятия Зюганова с поста председателя ЦК КПРФ.

Однако Харитонов заявил, что администрация президента не может провести по своему желанию съезд той или иной партии, в том числе КПРФ.

При этом "таких требований от членов партии, от регионов, с мест нет и не будет", подчеркнул представитель КПРФ. Парламентарий также отметил, что последняя избирательная кампания подтвердила: на сегодняшний день самым ярким лидером Компартии Российской Федерации является Геннадий Зюганов, сообщает РИА Новости.

В октябре 2021 года представители КПРФ в Госдуме восьмого созыва единогласно избрали главу партии Геннадия Зюганова руководителем парламентской фракции. Он возглавляет фракцию КПРФ в Госдуме с января 1994 года.

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