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Зеленский пообещал смартфоны всем вакцинированным пенсионерам

14:19
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Устройства будут "качественные и современные"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подарок гражданам страны старше 60 лет, которые пройдут вакцинацию от COVID-19.
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"Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - объявил глава государства на форуме Diia Summit (цитата по ТАСС).

В настоящее время на Украине действует программа "еПоддержка". Всем привившимся от ковида украинцам (от 14 лет) выплачивают 1 тысячу гривен (примерно 35 долларов).

За минувшие сутки в стране выявили 34353 новых случая коронавируса. Скончались 255 пациентов.

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