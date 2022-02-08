Февраль-2022 может установить температурный рекорд XXI века

В последний месяц зимы ожидаются оттепели

Февраль 2022 года может оказаться самым теплым последним зимним месяцем в XXI веке. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик допустил, что оттепель может продолжаться всю первую половину февраля, с небольшими "нарушениями" в районе выходных. В субботу и воскресенье могут быть слабоотрицательные значения температуры – минус 1-6 градусов, а потом придет новая волна тепла.

Однако в целом до середины месяца Россия останется "в объятиях" теплого воздуха, температура прогнозируется с превышением климатической нормы на 7-8 градусов.

Однако повышение столбиков термометров несколько сглаживается высотой снежного покрова, которая местами составляет полметра и больше, отметил Шувалов. Эксперт пояснил в интервью радио Sputnik, что при менее высоких сугробах было бы не 1-1,5, а 3-4 градуса тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в европейской части России в ближайшие дни температура будет значительно выше нормы. В частности, в Москве и сопредельных регионах аномалии ожидаются в районе плюс 8-10 градусов.

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