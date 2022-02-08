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Эксперт спрогнозировал изменение цен на жилье под влиянием COVID-19

15:04
  • вторник
  • 08 февраля 2022

На фоне коронавируса аренда жилья продолжит дешеветь

Пандемия коронавирусной инфекции привела к снижению стоимости аренды жилья в России. Об этом рассказал главный редактор журнала "Дайджест российской и зарубежной недвижимости" Михаил Морозов.
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Эксперт пояснил, что на фоне COVID-19 перемещение людей из одного города в другой затруднено и не слишком востребовано. Миграция трудоспособного населения уменьшилась, в результате снизился спрос на арендное жилье – это основной фактор, который вызывает некоторое снижение цен на аренду.

Морозов предположил, что в первой половине 2022 года тенденция сохранится, хотя арендодатели будут пытаться добиться повышения цен. Специалист рассказал, что имея однокомнатную квартиру, например, в Москве, сдавать ее за 20 тысяч рублей – уже невыгодно, поскольку означает длительные способы окупаемости.

Арендодатели будут давить на рынок с целью повысить цены, чтобы уменьшить срок вложения в инвестиционные квартиры, однако это, скорее всего, произойдет не раньше конца года, уточнил Морозов в интервью радио Sputnik.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее рассказал, что по итогам 2021 года объем ввода жилья в России составил 92,6 миллиона квадратных метров. Это самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза, и на 13% превышает показатели 2020 года.

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