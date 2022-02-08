ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон заявил о достижении цели на переговорах с Путиным

14:25
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Новые возможности для диалога открыты

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвел некоторые итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в понедельник вечером в Кремле и длились более пяти часов.

Путин оценил встречу с Макроном
В Кремле объяснили слова Путина о красавице, которой нужно терпеть

"Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута", - приводит слова французского лидера канал BFMTV.

При этом Макрон уточнил, что доверие к Франции в мире выросло, но "ни на какие жесты" от Путина он не рассчитывал.

Перед началом переговоров президент Франции отмечал, что сейчас диалог с Россией актуален как никогда и только через этот диалог можно обеспечить безопасность и стабильность в Европе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.