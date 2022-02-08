Макрон заявил о достижении цели на переговорах с Путиным

Новые возможности для диалога открыты

Президент Франции Эмманюэль Макрон подвел некоторые итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в понедельник вечером в Кремле и длились более пяти часов.

"Нам было необходимо остановить эскалацию и открыть новые возможности. Эта цель достигнута", - приводит слова французского лидера канал BFMTV.

При этом Макрон уточнил, что доверие к Франции в мире выросло, но "ни на какие жесты" от Путина он не рассчитывал.

Перед началом переговоров президент Франции отмечал, что сейчас диалог с Россией актуален как никогда и только через этот диалог можно обеспечить безопасность и стабильность в Европе.

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