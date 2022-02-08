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Песков объяснил необходимость в "очень длинном столе" на переговорах с Макроном

14:43
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Ничего сверхъестественного

"Очень длинный стол" на переговорах президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном был необходимой эпидемиологической мерой.

Главы государств соблюдали социальную дистанцию в условиях коронавируса, объяснил изданию "Подъем" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Длинный стол на встрече Путина с Макроном стал мемом в социальных сетях. Пользователи пошутили, что именно из-за него переговоры продолжались почти пять часов. Ряд западных СМИ разглядели политическую подоплеку: Москва и Париж так далеко находятся друг от друга, что не слышат партнера.

"Исключительно эпидемиологические меры", - подчеркнули в Кремле.

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Владимир Путин на переговорах с Эммануэлем Макроном
Владимир Путин на переговорах с Эммануэлем Макроном
Владимир Путин на переговорах с Эммануэлем Макроном
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