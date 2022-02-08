Spotify открыл представительство в России

Стриминговый сервис исполнил все требования "закона о приземлении"

Как следует из данных на сайте Роскомнадзора, стриминговый сервис Spotify исполнил все требования "закона о приземлении".

Компания открыла в России свое представительство, разместила электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

Закон действует с 1 января 2022 года. Он касается IT-гигантов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.

Ранее соответствующие требования в полной мере исполнила компания Apple.

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