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Spotify открыл представительство в России

14:49
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Стриминговый сервис исполнил все требования "закона о приземлении"

Как следует из данных на сайте Роскомнадзора, стриминговый сервис Spotify исполнил все требования "закона о приземлении".
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Компания открыла в России свое представительство, разместила электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

Закон действует с 1 января 2022 года. Он касается IT-гигантов с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей.

Ранее соответствующие требования в полной мере исполнила компания Apple.

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