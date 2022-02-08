Кремль отказался посылать особые сигналы Лукашенко по статусу Крыма

Президент Белоруссии все прекрасно понимает

Александру Лукашенко не требуются дополнительные сигналы по поводу признания независимости Южной Осетии и Абхазии, а также принадлежности Крыма России. Так что Кремль посылать их не будет - президент Белоруссии все хорошо знает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Есть признанные Российской Федерацией государства Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними дипломатические отношения. И есть российский регион Крым, это неотъемлемая часть Российской Федерации", - подчеркнул представитель Кремля. По словам Пескова, это реальность, о которой хорошо знает Лукашенко.

Песков предположил, что союзник и партнер России самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным. Пресс-секретарь президента России прокомментировал высказывание белорусского лидера в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live". Лукашенко заявил, что не исключает признания Минском независимости Абхазии и Южной Осетии – но когда он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет Владимир Путин, напоминает ТАСС.

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