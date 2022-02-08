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В Москве провели почти 470 тысяч аудиоконсультаций для пациентов с ОРВИ

15:04
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Только за последние сутки - более 45 тысяч

Сегодня число выздоровевших после ковида в Москве за сутки превысило количество новых случаев. Это данные оперативного штаба. В городе выздоровели 20 673 пациента. Число же новых случаев заболевания - 12 902.

Между тем, в Москве провели уже почти 470 тысяч первичных аудиоконсультаций пациентов  с симптомами ОРВИ. Только за последние сутки такую помощь получили более 45 тысяч жителей. В поликлинику ходить не нужно: врач позвонит. Оформит электронный рецепт на лекарства и дистанционно откроет больничный на 7 дней. Закроют больничный также удаленно — он появится в электронной медкарте и будет автоматически направлен работодателю.

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