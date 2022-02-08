Рубль подрос после переговоров Путина с Макроном

Доллар опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января

Курс доллара на "Московской бирже" опустился ниже 75 рублей впервые с 13 января. Евро также дешевеет, торгуется по направлению к 85 рулям.

Курс американской валюты на торгах 8 февраля составил 74,99 рубля – это на 48,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подешевел на 59 копеек - до 85,68 рубля.

Укрепление рубля эксперты объясняют надеждами на снижение геополитических и санкционных рисков после переговоров президентов России и Франции. Участники торгов также ожидают результатов сегодняшней встречи Эммануэля Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает "Интерфакс".

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