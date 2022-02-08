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Число пострадавших из-за циклона на Мадагаскаре превысило 70 тысяч

15:24
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Основной удар стихии пришелся по востоку и югу страны

Как сообщила во вторник газета Madagascar Tribune, число погибших на Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи" выросло до 33. Всего пострадали 70355 человек. При этом подсчет еще не закончен.
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Уточняется, что разрушения в наиболее пострадавших районах на юге страны сопровождались ливнями и наводнениями, эвакуация населения все еще продолжается. Людям бесплатно раздают продовольствие.

Циклон обрушился на Мадагаскар в ночь на 6 февраля. Основной удар стихии пришелся по востоку и югу. Разрушены жилые дома, повреждены электросети.

Крупные города при этом избежали серьезных разрушений.

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