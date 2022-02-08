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Генпрокуратура направила в суд дело Михаила Абызова

15:30
  • вторник
  • 08 февраля 2022

Бывшего министра обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Уголовное дело в отношении бывшего министра Михаила Абызова, который до 2018 года занимал должность по координации деятельности "Открытого правительства", и его 11 соучастников направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом во вторник, 8 февраля, рассказали в Генпрокуратуре России.
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В ведомстве уточнили, что рассматривать дело в Гагаринском районном суде столицы, сообщает АГН "Москва".

По данным следствия, в период с 2012 по 2018 годы обвиняемые в составе преступного сообщества похитили денежные средства энергетических компаний "СИБЭКО" и "РЭС" в размере 4 млрд рублей. Также они обвиняются в причастности к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд рублей, совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода.

Для возмещения причиненного ущерба следствие наложило арест на имущество Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 млрд рублей.

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Михаил Абызов
Михаил Абызов
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