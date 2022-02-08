Камеры новых СИЗО оборудуют душевыми

Минюст следует принципу "разумности ограничений"

Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил в эфире канала "Россия 24", что во всех камерах новых следственных изоляторов страны появятся душевые кабины.

"Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они еще юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит, они должны там находиться в человеческих условиях", - отметил глава Минюста.

Он добавил, что ведомство идет по принципу "разумности ограничений", особое внимание уделяется беременным женщинам.

"Мы считаем, что в СИЗО беременная женщина должна каждый день мыться", - уточнил Чуйченко.

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