Камеры новых СИЗО оборудуют душевыми

Минюст следует принципу "разумности ограничений"
Министр юстиции Константин Чуйченко сообщил в эфире канала "Россия 24", что во всех камерах новых следственных изоляторов страны появятся душевые кабины.
"Люди, которые находятся в следственном изоляторе, они еще юридически не совершили преступление, их вина не установлена, а значит, они должны там находиться в человеческих условиях", - отметил глава Минюста.
Он добавил, что ведомство идет по принципу "разумности ограничений", особое внимание уделяется беременным женщинам.
"Мы считаем, что в СИЗО беременная женщина должна каждый день мыться", - уточнил Чуйченко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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