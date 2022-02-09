Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Овнам пора обновить гардероб, а Водолеям - сходить в парикмахерскую

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Наконец-то наступил подходящий день для вдумчивого шопинга, покупок статусных дорогих вещей. Если ваш деловой гардероб давно не обновлялся, сейчас самое время!

Тельцы

Вы и без того практичны, а Луна в вашем знаке поможет действовать безошибочно. Вам не особо нужны советы звезд: вы и сами знаете, во что сегодня стоит вложить деньги.

Близнецы

Удачными будут не столько покупки, сколько инвестиции, и даже кредиты, взятые сегодня, не уведут вас в минус. Поэтому не тратьте деньги на мелочи, мыслите более масштабно.

Раки

Купите сегодня что-то парное: хорошие перчатки или обувь, серьги или комплект нижнего белья. Эти вещи будут обладать поддерживающей энергетикой и приносить уверенность.

Львы

Товары для здоровья, а также витамины, БАДы, косметика станут удачными покупками. Также будет здорово, если вы подберете себе красивые вещицы для рабочего стола.

Девы

Вы наверняка давно присмотрели что-то из товаров для творчества, рукоделия, кулинарии – пришло время их купить! Удачными будут приобретения для занятий спортом, танцев.

Весы

Звезды советуют вам остановиться на покупках для дома, уюта, удобства. Это может быть бытовая техника, домашний текстиль, что-то для комнатных цветов и даже стройматериалы.

Скорпионы

Ваш путь лежит в книжный магазин, ведь вы следите за выходом новинок. Купите также солидный блокнот и обязательно ручку, которая вам понравится.

Стрельцы

Что, по-вашему, притягивает к вам денежную удачу? Это могут быть совершенно разные вещи, но если они ассоциируются у вас с финансовым успехом – берите не задумываясь!

Козероги

В кои-то веки купите что-нибудь без большого смысла, просто для поднятия настроения. Пусть эта вещь напоминает вам об удовольствии, которое вы испытали при покупке.

Водолеи

Вам звезды советуют вложиться в свою внешность: то, что вы видите в зеркале, должно нравиться! Косметика, спа-процедура или визит к парикмахеру – ваши приоритеты на сегодняшний день.

Рыбы

Вас осчастливят вещи, купленные во время шопинга с любимыми приятельницами. Без разницы, что это будет, главное, чтобы покупка напоминала о вашей дружбе.

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