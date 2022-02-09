Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

Овнам пора обновить гардероб, а Водолеям - сходить в парикмахерскую
Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").
Овны
Наконец-то наступил подходящий день для вдумчивого шопинга, покупок статусных дорогих вещей. Если ваш деловой гардероб давно не обновлялся, сейчас самое время!
Тельцы
Вы и без того практичны, а Луна в вашем знаке поможет действовать безошибочно. Вам не особо нужны советы звезд: вы и сами знаете, во что сегодня стоит вложить деньги.
Близнецы
Удачными будут не столько покупки, сколько инвестиции, и даже кредиты, взятые сегодня, не уведут вас в минус. Поэтому не тратьте деньги на мелочи, мыслите более масштабно.
Раки
Купите сегодня что-то парное: хорошие перчатки или обувь, серьги или комплект нижнего белья. Эти вещи будут обладать поддерживающей энергетикой и приносить уверенность.
Львы
Товары для здоровья, а также витамины, БАДы, косметика станут удачными покупками. Также будет здорово, если вы подберете себе красивые вещицы для рабочего стола.
Девы
Вы наверняка давно присмотрели что-то из товаров для творчества, рукоделия, кулинарии – пришло время их купить! Удачными будут приобретения для занятий спортом, танцев.
Весы
Звезды советуют вам остановиться на покупках для дома, уюта, удобства. Это может быть бытовая техника, домашний текстиль, что-то для комнатных цветов и даже стройматериалы.
Скорпионы
Ваш путь лежит в книжный магазин, ведь вы следите за выходом новинок. Купите также солидный блокнот и обязательно ручку, которая вам понравится.
Стрельцы
Что, по-вашему, притягивает к вам денежную удачу? Это могут быть совершенно разные вещи, но если они ассоциируются у вас с финансовым успехом – берите не задумываясь!
Козероги
В кои-то веки купите что-нибудь без большого смысла, просто для поднятия настроения. Пусть эта вещь напоминает вам об удовольствии, которое вы испытали при покупке.
Водолеи
Вам звезды советуют вложиться в свою внешность: то, что вы видите в зеркале, должно нравиться! Косметика, спа-процедура или визит к парикмахеру – ваши приоритеты на сегодняшний день.
Рыбы
Вас осчастливят вещи, купленные во время шопинга с любимыми приятельницами. Без разницы, что это будет, главное, чтобы покупка напоминала о вашей дружбе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram